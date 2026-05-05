النفط يتراجع وسط مؤشرات على محاولات أمريكية لفتح مضيق هرمز

لندن-سانا

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد قفزة قاربت ستة بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك في ظل مؤشرات على أن البحرية الأمريكية تعمل على تخفيف الإغلاق الذي فرضته إيران على مضيق هرمز، مما قد يفتح الباب أمام إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز انخفضت 68 سنتاً، أو 0.6 بالمئة، إلى 113.76 دولاراً للبرميل ، بعد أن أغلقت على ارتفاع 5.8 بالمئة أمس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.59 دولار، أو 1.5 بالمئة، إلى 104.83 دولارات، بعد أن ارتفع 4.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وكانت شركة “ميرسك” الدنماركية، كبرى شركات الشحن البحري في العالم، أعلنت أن سفينة نقل المركبات “ألايانس فيرفاكس” غادرت منطقة الخليج أمس عبر مضيق هرمز بسلام، وذلك تحت حماية ومرافقة قوات عسكرية أمريكية.