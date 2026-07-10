الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين ويواصل اعتداءاته في الضفة الغربية



القدس المحتلة-سانا



أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، واعتقل آخرون اليوم الجمعة، جراء اعتداءات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن سبعة فلسطينيين، بينهم نساء وطفلان، أصيبوا برضوض وحالات اختناق إثر اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة حوارة شرق يطا جنوب الخليل، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتشارك في الاعتداء، وتعتقل ثلاثة من أفراد العائلة.



وفي قرية المغير شمال شرق رام الله، أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام خلال اقتحام القرية، كما اعتدت بالضرب على أفراد من عائلة واحدة، ما أدى إلى إصابتهم برضوض وجروح، واعتقلت أحد الشبان.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس بلدية جناته، وفلسطينياً آخر بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما اقتحمت عدداً من البلدات والقرى في المحافظة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وداهمت عدداً من أحيائها، بينها البلدة القديمة والمجمع الشرقي والمنطقة الغربية.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته اليومية على مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع تصعيد عمليات الاقتحام والاعتقال والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ونفذ أمس الخميس، حملة مداهمات في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 12 فلسطينياً.