تحذيرات استخباراتية من نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على شن هجمات إلكترونية

واشنطن-سانا

حذّر تحالف “Five Eyes” الدولي الذي يضم وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا اليوم الثلاثاء، من أن نماذج متقدمة من الذكاء الاصطناعي ستكون قادرة على تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق خلال أشهر قليلة، وليس في غضون سنوات، كما كان يعتقد سابقاً.



ونقلت شبكة “سي إن إن” عن التحالف قوله: إنه من المتوقع أن تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة توقعات الصناعة الحالية، محدثةً تحولاً جذرياً في القدرات الإلكترونية الهجومية والدفاعية على حد سواء، في أشهر معدودة.



وحذر التحالف من أن المشهد المتطور للذكاء الاصطناعي يغير بسرعة مخاطر الأمن السيبراني.

قدرات متصاعدة وثغرات خطيرة

وأعرب باحثون ومسؤولون تنفيذيون في مجال الذكاء الاصطناعي عن مخاوف أمنية عديدة إزاء هذه التقنية المتطورة، التي وصفها قادة تحالف “Five Eyes” بأنها قادرة على تقليل الحواجز أمام الجهات الخبيثة وزيادة سرعة الهجمات وتعقيدها.



وجاء التحذير بعد أن أمرت الإدارة الأمريكية شركة أنثروبيك بتعليق استخدام نماذجها الأكثر تقدماً من قبل جهات أجنبية، في خطوة تعكس القلق المتزايد من قدرات الذكاء الاصطناعي الهجومية.



إلى ذلك، أوضحت مديرة برنامج التقنيات الاستراتيجية في جامعة سيدني أوليفيا شين، أن النقاش لم يعد يدور حول إمكانية حدوث الاختراقات التقنية، بل حول توقيت وقوعها، مشددةً على أهمية الاستعداد المبكر لمواجهة التحديات المقبلة.



كما حذرت شين من وجود فجوة كبيرة في قدرات الحماية لدى العديد من الحكومات والشركات، مشيرةً إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستكون الأكثر عرضة للمخاطر، بسبب محدودية استثماراتها في الأمن السيبراني.

تشريعات متأخرة

ومع التطور السريع للنماذج الذكية، يجد المشرعون أنفسهم في سباق مع الزمن، فلا يوجد إطار تنظيمي واضح للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، فيما يطالب خبراء الأمن السيبراني بعملية شفافة لتقييم المخاطر.

وتأتي هذه المخاوف في ظل تحذيرات متزايدة من أن التشريعات الحالية سواء في الولايات المتحدة أو في معظم الدول الصناعية، لم تعد قادرة على مواكبة التطور السريع للذكاء الاصطناعي.



ففي حين بدأت أوروبا بخطوات تنظيمية عبر “قانون الذكاء الاصطناعي”، لا تزال العديد من الحكومات الأخرى في مرحلة النقاش، ما يترك الشركات والمستخدمين أمام بيئة تقنية تتطور أسرع بكثير من القوانين التي يفترض أن تضبطها.