دراسة: مخاوف اقتصادية متجددة في منطقة اليورو جراء الحرب في الشرق الأوسط

بروكسل-سانا

أكدّت دراسة جديدة صدرت عن البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية المستمرة منذ نهاية شباط الماضي أحدثت اضطراباً غير مسبوق في إمدادات الطاقة، ما أعاد المخاوف الاقتصادية إلى الواجهة ولا سيما في منطقة اليورو.

وبحسب ما أظهرت الدراسة التي نقلتها رويترز، فإن المستهلكين الأوروبيين أصبحوا أكثر حساسية وأسرع استجابة للاضطرابات الجيوسياسية، إذ عدّلوا سلوكهم فور اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، في مؤشر على أن تأثيرها الاقتصادي قد يكون أشد وأسرع من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتمد الباحثون الذي أعدّوا الدراسة على مسح توقعات المستهلكين الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي، وخلصوا إلى أن الأوروبيين ركزوا بشكل فوري على تغيرات الأسعار مع بداية الحرب، رغم أن التضخم كان مستقراً حول 2%، وهو المستوى المستهدف للبنك.

وأفاد نحو نصف المشاركين في المسح، بأنهم يولون اهتماماً خاصاً للأسعار في آذار عام 2026، وهي نسبة مماثلة لتلك المسجلة في كانون الثاني عام 2023 عندما بلغ التضخم 8.6%.

توتر يربك المستهلكين

وتعكس هذه المؤشرات ما وصفه الباحثون بـ “ندبة مزدوجة” تركتها الأزمات المتتالية على سلوك المستهلكين، مشيرين إلى أن هذا القلق المتجدد يعزز توقعات بارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، ما قد يقود إلى سيناريوهات ركود تضخمي ويؤثر سلباً على إنفاق الأسر في الأشهر المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وحذرت تقديرات اقتصادية من أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية بدأت تنعكس مباشرة على حياة الأوروبيين اليومية، عبر ارتفاع فواتير الطاقة وأسعار الغذاء وتزايد الضغوط التضخمية.

ولم يعد النزاع مجرد صراع جيوسياسي بعيداً عن القارة، بل تحول إلى عامل مؤثر في تكاليف المعيشة، ما يضع الأسر الأوروبية أمام أعباء إضافية ويدفع الحكومات إلى مواجهة تحديات متصاعدة لاحتواء آثار الغلاء.