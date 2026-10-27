مديرية الطوارئ بالمنطقة الجنوبية تنفذ عمليات البحث والإنقاذ بعد الغارات الأردنية

درعا-سانا‏

استجابت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المنطقة ‏الجنوبية للبلاغات الواردة بشأن الغارات التي نفذها سلاح ‏الجو الأردني مساء أمس الإثنين واستهدفت عدة مواقع في ‏ريف محافظة درعا.‏

وأوضح مدير المديرية ياسر ننه في تصريح لـ سانا، أن ‏الفرق استجابت لأربعة مواقع، وأسفرت العمليات، وفق ‏حصيلة أولية، عن انتشال جثامين سبع ضحايا، بينهم ‏ثلاثة أطفال، فيما تم إسعاف ثلاثة مصابين.‏

وأشار ننه إلى أن الأرقام لا تزال أولية وقابلة للتحديث ‏وفقاً لنتائج عمليات البحث والاستجابة الميدانية.‏

وكان مدير الصحة بدرعا، الدكتور خالد ‏العميان، أعلن في ‌‏تصريح ‌‏‌‏لـ سانا، أن الغارات الجوية ‏استهدفت مواقع في الطف ‌‏‌‌‏بمنطقة ‌‏المسمية ‏ومحيط ‏بلدتي نصيب والمزيريب بريف ‌‏درعا، مشيراً إلى أن عدد الضحايا جراء تلك الغارات بلغ 7 ‌‏‌‌‏‌‏أشخاص، هم 3 ‏أطفال وامرأة و3 رجال بينهم مسن، إضافة ‌‏إلى 3 إصابات ‏هم رجلان ‏وطفل.‏