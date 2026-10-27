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مديرية الطوارئ بالمنطقة الجنوبية تنفذ عمليات البحث والإنقاذ بعد الغارات الأردنية

وزارة الطوارئ مديرية الطوارئ بالمنطقة الجنوبية تنفذ عمليات البحث والإنقاذ بعد الغارات الأردنية
مديرية الطوارئ بالمنطقة الجنوبية تنفذ عمليات البحث والإنقاذ-درعا-وزارة الطوارئ السورية

درعا-سانا‏

استجابت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المنطقة ‏الجنوبية للبلاغات الواردة بشأن الغارات التي نفذها سلاح ‏الجو الأردني مساء أمس الإثنين واستهدفت عدة مواقع في ‏ريف محافظة درعا.‏

وأوضح مدير المديرية ياسر ننه في تصريح لـ سانا، أن ‏الفرق استجابت لأربعة مواقع، وأسفرت العمليات، وفق ‏حصيلة أولية، عن انتشال جثامين سبع ضحايا، بينهم ‏ثلاثة أطفال، فيما تم إسعاف ثلاثة مصابين.‏

وأشار ننه إلى أن الأرقام لا تزال أولية وقابلة للتحديث ‏وفقاً لنتائج عمليات البحث والاستجابة الميدانية.‏

وكان مدير الصحة بدرعا، الدكتور خالد ‏العميان، أعلن في ‌‏تصريح ‌‏‌‏لـ سانا، أن الغارات الجوية ‏استهدفت مواقع في الطف ‌‏‌‌‏بمنطقة ‌‏المسمية ‏ومحيط ‏بلدتي نصيب والمزيريب بريف ‌‏درعا، مشيراً إلى أن عدد الضحايا جراء تلك الغارات بلغ 7 ‌‏‌‌‏‌‏أشخاص، هم 3 ‏أطفال وامرأة و3 رجال بينهم مسن، إضافة ‌‏إلى 3 إصابات ‏هم رجلان ‏وطفل.‏

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