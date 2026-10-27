اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا ‏الحوثي باتجاه السعودية

الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء عن ‏اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها ‏ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.‏

ونقلت وكالة الأنباء السعودية” واس” عن المُتحدث ‏الرَّسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي ‏المالكي، قوله: إن الدفاع الجوي اعترض ودمر (3) ‏صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه ‏المنطقة الشرقية.‏

وكان المتحدث المالكي أعلن، أمس الإثنين، أن الدفاعات ‏الجوية السعودية ‏اعترضت ودمّرت صاروخاً باليستياً ‏أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض، ‏فيما ‏دُمّرت منصتان لإطلاق الصواريخ الباليستية في ‏صنعاء استُخدمت إحداهما ‏لإطلاق الصاروخ باتجاه ‏الرياض.‏