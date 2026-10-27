اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا ‏الحوثي باتجاه السعودية

الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء عن اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية” واس” عن المُتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قوله: إن الدفاع الجوي اعترض ودمر (3) صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية.
وكان المتحدث المالكي أعلن، أمس الإثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض، فيما دُمّرت منصتان لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء استُخدمت إحداهما لإطلاق الصاروخ باتجاه الرياض.