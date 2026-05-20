زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب ولاية ملاطيا جنوبي تركيا

أنقرة-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، ولاية ملاطيا جنوبي تركيا دون ورود تقارير عن حجم الأضرار.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” قولها في بيان: إن الزلزال وقع عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي على عمق 7.03 كيلومترات تحت سطح الأرض، وتم تحديد مركزه في قضاء “بطال غازي” بولاية ملاطيا.

ولم يتم الإعلان على الفور عما إذا كان الزلزال قد خلف خسائر مادية أو بشرية.

وكانت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضربت ولاية وان شرقي تركيا، في الرابع من الشهر الماضي على عمق 7 كيلومترات، دون تسجيل إصابات.

