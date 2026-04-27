الهند ونيوزيلندا توقعان اتفاقية تجارة لتعزيز الصادرات وتوسيع الأسواق

نيودلهي-سانا

وقّعت الهند ونيوزيلندا اليوم الإثنين، اتفاقية للتجارة الحرة، سعياً لتعزيز الصادرات، وسط إرباك اقتصادي عالمي تفاقم بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير التجارة الهندي بيوش غويال قوله عقب توقيع الاتفاقية مع نظيره النيوزيلندي تود مكلاي: إن “هذه الاتفاقية ستسهل استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في الهند”.

من جهته، قال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لاكسن: “إن الاتفاقية ستمنح المصدرين المحليين وصولاً غير مسبوق إلى أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان”.

فيما اعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن “الاتفاقية تُمثّل لحظة تاريخية في الشراكة الهندية النيوزيلندية”، مشيراً إلى أنها ستُعزّز التعاون في مجالات الزراعة والتصنيع والابتكار والتكنولوجيا.

واختُتمت في كانون الأول 2025 المفاوضات بشأن الاتفاقية التي ستتيح للهند الوصول بشكل أوسع إلى مجموعة من المنتجات، بينها السلع الهندسية والآلات والمنسوجات، مع حماية قطاع الألبان الحساس لديها.

وتم إبرام الاتفاقية في وقت أدت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية إلى اضطراب التجارة العالمية، ما أجبر دول العالم على البحث عن أسواق جديدة.

وتسببت حرب الشرق الأوسط بدورها في أزمة طاقة عالمية وعطلت الإنتاج في قطاعات متعددة، ما أبرز ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والتخلي عن السياسات الحمائية.