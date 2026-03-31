قطر تدعو لخفض التصعيد وترفض المساس بأمن المنطقة واستقرارها

الدوحة-سانا

جدد مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري التأكيد على موقف بلاده الرافض أيَّ خطوات من شأنها تعميق الصراع أو تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الأنصاري قوله، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء: “ينصب تركيز قطر حالياً على الدفاع عن سيادتها وأراضيها والتصدي للاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها”، مؤكداً مواصلة قطر التنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وإنهاء الحرب بالمنطقة.

وأشار الأنصاري إلى أن الدفاعات الجوية القطرية تصدت لأكثر من 90 بالمئة من محاولات الاعتداء على البلاد، وهو ما أسهم في الحفاظ على الأمن واستمرار الحياة الطبيعية، مشدداً على أن قطر تحتفظ بحق الرد على هذه الهجمات.

وحذر الأنصاري من أن استمرار التصعيد ينذر بمخاطر متزايدة، في ظل تجاوز العديد من الخطوط الحمراء، ولاسيما فيما يتعلق باستهداف البنية التحتية والمرافق الحيوية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين أو المنشآت الحيوية.

وفيما يتعلق بأمن مضيق هرمز أكد أنه يمثل قضية إقليمية وعالمية في آن واحد، نظراً لارتباطه بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، داعياً إلى توافق إقليمي على منظومة أمنية تضمن سلامة الملاحة واستقرار المنطقة.

وتتعرض دول الخليج العربي وبلدان عربية أخرى في المنطقة لاعتداءات متواصلة من إيران بالمسيّرات والصواريخ الباليستية في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الـ 28 من شباط الماضي.