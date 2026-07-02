أوكرانيا تدعو إلى تعزيز منظومات الدفاع الجوي عقب هجوم واسع على كييف

1366x768 cmsv2 4e983ca0 eb2e 52b8 bca5 64bb95b6701b 9821654 أوكرانيا تدعو إلى تعزيز منظومات الدفاع الجوي عقب هجوم واسع على كييف

كييف-سانا

دعا وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم الخميس، حلفاء بلاده إلى إرسال مزيد من أنظمة الدفاع الجوي، عقب الهجوم الواسع الذي استهدف العاصمة كييف.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سيبيغا قوله: إن على الحلفاء “عدم تأخير القرارات المتعلقة بتزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي”.

ودوت سلسلة انفجارات، في وقت مبكر من اليوم الخميس، وسط العاصمة الأوكرانية كييف وشرقها، جراء قصف جوي ‏روسي استهدف المدينة، فيما أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مقتل 13 شخصاً حتى الآن، بعد أن كانت تشير حصيلة سابقة إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

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