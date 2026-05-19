ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 3042 قتيلاً

بيروت-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3042 قتيلاً، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية اليوم.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مركز عمليات طوارئ الصحة في وزارة الصحة العامة أوضح في بيان أن عدد الجرحى بلغ 9301 جريح، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.



وفي سياق متصل، استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في بلدة معركة، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، كما استهدفت طائرة مسيّرة بلدة المجادل وأسفرت عن وقوع إصابات، بينما نفذت مسيّرة إسرائيلية غارتين على بلدة مجدل سلم في قضاء مرجعيون.



وكان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران في وقت سابق اليوم، جراء غارة إسرائيلية على بلدة كفرصير في النبطية جنوب لبنان .