قطر ترحب بموافقة حماس على خطة ترامب وتعلن استكمال النقاشات لإنهاء الحرب على غزة

الدوحة-سانا

رحبت قطر بإعلان حركة حماس اليوم موافقتها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، واستعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن، ضمن صيغة التبادل الواردة في الخطة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في حسابه على منصة (X) اليوم: “نؤكد دعمنا لتصريحات الرئيس الأمريكي الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وسريع، وبما يحقق نتائج سريعة توقف نزيف دم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأضاف الأنصاري: “في الوقت ذاته، تؤكد دولة قطر على أنها بدأت العمل مع شركائها في الوساطة في جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول لنهاية للحرب”.

وكانت حماس أعلنت موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في خطة ترامب، مشيرة إلى استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة كل التفاصيل.

فيما دعا ترامب إسرائيل إلى وقف قصفها على قطاع غزة فوراً، معرباً عن اعتقاده بأن حركة حماس مستعدة لتحقيق سلام دائم استناداً إلى البيان الذي أصدرته.