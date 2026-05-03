زوارق صغيرة تستهدف ناقلة بضائع قبالة سواحل إيران

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، أن ناقلة بضائع سائبة تعرضت لهجوم من عدة زوارق صغيرة أثناء إبحارها شمالاً قرب المياه الإقليمية لإيران، على بعد نحو 11 ميلاً بحرياً غرب ميناء سيريك.

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة قولها: إن ربان سفينة الشحن أبلغ عن تعرضها للهجوم خلال رحلتها، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بيئية نتيجة الحادث.

وأضافت: إن الواقعة لا تزال قيد المتابعة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية الجهات المنفذة للهجوم أو طبيعة الأضرار المحتملة على السفينة.

ويأتي هذا التطور في ظلّ توترات متكررة تشهدها بعض الممرات البحرية في المنطقة، حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس السبت، أن ناقلة بضائع سائبة أبلغت عن اقتراب زورق صغير برفقة سفينة صيد منها قبالة سواحل اليمن.