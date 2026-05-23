فنزويلا تعلن توسيع العفو عن السجناء السياسيين ليشمل أكثر من 500 شخص

كراكاس-سانا
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أمس الجمعة، الإفراج عن أكثر من 500 سجين سياسي خلال الساعات المقبلة، في إطار توسيع قانون العفو الذي أُقر في شباط الماضي.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم السبت عن رودريغيز قولها: إن عدد المشمولين بالعفو ارتفع من 300 إلى أكثر من 500 شخص، مشيرةً إلى أن عمليات الإفراج ستتم تباعاً خلال الساعات القادمة.
وشهد الثلاثاء الماضي الإفراج عن ثلاثة سجناء سياسيين أمضوا أكثر من 20 عاماً في السجن، ضمن إجراءات العفو الجديدة.
وبحسب أرقام رسمية، استفاد من قانون العفو حتى الآن 8740 شخصاً، بينهم 314 سجيناً، فيما خضع الباقون لإجراءات رقابية داخل فنزويلا.
وبحسب فرانس برس كانت السلطات الفنزويلية اعتقلت خلال السنوات الماضية آلاف الأشخاص على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة، بتهم تتعلق بالإرهاب والتآمر، بينما تؤكد منظمة “فورو بينال” الحقوقية أن مئات المعتقلين ما زالوا محتجزين لأسباب سياسية.
يشار إلى أن رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت في الـ 31 من كانون الثاني الماضي إصدار قانون عفو عام يشمل جميع فترات العنف السياسي منذ عام 1999، مؤكدةً أن المشروع سيُعرض على البرلمان قريباً.