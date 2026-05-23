فنزويلا تعلن توسيع العفو عن السجناء السياسيين ليشمل أكثر من 500 شخص

كراكاس-سانا‏

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أمس الجمعة، الإفراج عن أكثر من 500 سجين سياسي خلال الساعات ‏المقبلة، في إطار توسيع قانون العفو الذي أُقر في شباط الماضي.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم السبت عن رودريغيز قولها: إن عدد المشمولين بالعفو ارتفع من 300 إلى أكثر من 500 ‏شخص، مشيرةً إلى أن عمليات الإفراج ستتم تباعاً خلال الساعات القادمة.‏

وشهد الثلاثاء الماضي الإفراج عن ثلاثة سجناء سياسيين أمضوا أكثر من 20 عاماً في السجن، ضمن إجراءات العفو ‏الجديدة.‏

وبحسب أرقام رسمية، استفاد من قانون العفو حتى الآن 8740 شخصاً، بينهم 314 سجيناً، فيما خضع الباقون لإجراءات ‏رقابية داخل فنزويلا.‏

وبحسب فرانس برس كانت السلطات الفنزويلية اعتقلت خلال السنوات الماضية آلاف الأشخاص على خلفية احتجاجات ‏مناهضة للحكومة، بتهم تتعلق بالإرهاب والتآمر، بينما تؤكد منظمة “فورو بينال” الحقوقية أن مئات المعتقلين ما زالوا ‏محتجزين لأسباب سياسية.‏

يشار إلى أن رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت في الـ 31 من كانون الثاني الماضي إصدار قانون عفو عام يشمل ‏جميع فترات العنف السياسي منذ عام 1999، مؤكدةً أن المشروع سيُعرض على البرلمان قريباً.‏