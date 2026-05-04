الكويت وتركيا تؤكدان ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة في المنطقة عبر الحوار

الكويت-سانا

أكد وزيرا الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، والتركي هاكان فيدان، أهمية الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة في المنطقة عبر القنوات الدبلوماسية والحوار، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته عبر منصة اكس أن الجانبين شددا خلال اجتماعهما في العاصمة التركية أنقرة اليوم الإثنين على أهمية مواصلة تعزيز أطر التعاون، واستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في الارتقاء بها وتطويرها.

وتتجه التطورات في مضيق هرمز نحو مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد الإجراءات الإيرانية المرتبطة بالملاحة البحرية، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.