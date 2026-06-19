الحكم على وزير الدفاع السابق في كوريا الجنوبية بالسجن 3 سنوات بتهمة تسريب ‏معلومات ‏

photo 2026 06 19 11 14 01 الحكم على وزير الدفاع السابق في كوريا الجنوبية بالسجن 3 سنوات بتهمة تسريب ‏معلومات ‏

سيئول-سانا‏

قضت محكمة سيئول المركزية اليوم الجمعة، بسجن وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون ‏لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة تسريب معلومات عسكرية سرية، في القضية ‏المرتبطة بالأحداث التي سبقت محاولة الرئيس السابق يون سوك يول الفاشلة لفرض ‏الأحكام العرفية في كانون الأول 2024.‏

وذكرت وكالة يونهاب أن المحكمة أصدرت حكمها بحق كيم، بعد توجيه اتهامات له ‏بالتآمر مع مسؤولين عسكريين لتسريب بيانات شخصية ومعلومات تخص أكثر من 40 ‏من أفراد الاستخبارات العسكرية إلى جنرال متقاعد، وذلك خلال الفترة بين تشرين الأول ‏وتشرين الثاني 2024.‏

يذكر أن السلطات الكورية الجنوبية داهمت في شباط الماضي مقر وكالة الاستخبارات ‏الوطنية وقيادة الاستخبارات العسكرية، وقامت بإدراج ثلاثة ضباط عسكريين ضمن ‏قائمة المشتبه بهم في مزاعم إرسال طائرات مسيرة إلى كوريا الشمالية قبل إسقاطها ‏هناك، وذلك بعد أسابيع من صدور حكم بالسجن 5 سنوات بحق الرئيس الكوري الجنوبي ‏السابق يون سوك يول، على خلفية مرسومه المثير للجدل بإعلان الأحكام العرفية في ‏البلاد أواخر عام 2024.‏

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