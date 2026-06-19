الحكم على وزير الدفاع السابق في كوريا الجنوبية بالسجن 3 سنوات بتهمة تسريب ‏معلومات ‏

سيئول-سانا
قضت محكمة سيئول المركزية اليوم الجمعة، بسجن وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة تسريب معلومات عسكرية سرية، في القضية المرتبطة بالأحداث التي سبقت محاولة الرئيس السابق يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في كانون الأول 2024.
وذكرت وكالة يونهاب أن المحكمة أصدرت حكمها بحق كيم، بعد توجيه اتهامات له بالتآمر مع مسؤولين عسكريين لتسريب بيانات شخصية ومعلومات تخص أكثر من 40 من أفراد الاستخبارات العسكرية إلى جنرال متقاعد، وذلك خلال الفترة بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2024.
يذكر أن السلطات الكورية الجنوبية داهمت في شباط الماضي مقر وكالة الاستخبارات الوطنية وقيادة الاستخبارات العسكرية، وقامت بإدراج ثلاثة ضباط عسكريين ضمن قائمة المشتبه بهم في مزاعم إرسال طائرات مسيرة إلى كوريا الشمالية قبل إسقاطها هناك، وذلك بعد أسابيع من صدور حكم بالسجن 5 سنوات بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، على خلفية مرسومه المثير للجدل بإعلان الأحكام العرفية في البلاد أواخر عام 2024.