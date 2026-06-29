وزير الخارجية الإيطالي: التوتر بين واشنطن وطهران سيستمر حتى اتفاق نهائي

روما-سانا

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ستظل قائمة إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.



ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن تاياني قوله اليوم الإثنين: إن “الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار يعني أنه لن تكون هناك هجمات جديدة من أي من الجانبين خلال هذه المرحلة، وهذا أمر إيجابي، وهذا يعني أن الحوار ما زال مستمراً”.



واستنكر تاياني الهجمات الإيرانية التي استهدفت كلاً من البحرين والكويت قائلاً: “ليس من الواضح لماذا هاجمت إيران البحرين والكويت، وقد أدانا هذه الهجمات منذ البداية، فهما دولتان لا علاقة لهما بما يجري بين واشنطن وطهران”.



وكان تاياني أكد في وقت سابق أن بلاده لم تصرّح باستخدام قواعدها خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، كما أنها التزمت في الوقت ذاته بالمعاهدات المبرمة مع الولايات المتحدة بشأن قواعدها العسكرية في البلاد أي للأغراض اللوجستية فقط وليس للأنشطة الحربية.