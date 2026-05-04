بمناسبة احتفالات ذكرى النصر.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا يومي 8 و 9 أيار

موسكو-سانا

أعلنت روسيا اليوم الإثنين وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا، وذلك بمناسبة احتفالات موسكو بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، محذرة في الوقت ذاته من رد حاسم وصارم في حال وقوع أي انتهاكات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تطبيق المراسلة “ماكس”: “بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، تم إعلان وقف إطلاق النار من الـ 8 وحتى الـ 9 من أيار الجاري”.

وحذرت الوزارة في بيانها من أي محاولات من جانب كييف للقيام بأعمال تخريبية أو التسبب باضطرابات خلال إحياء الذكرى الحادية والثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مؤكدة أن القوات المسلحة الروسية ستشن ضربة صاروخية انتقامية واسعة النطاق تستهدف مراكز صنع القرار في كييف في حال تم انتهاك هذا الإعلان.

وتواصل أوكرانيا وروسيا مفاوضاتهما برعاية أمريكية، حيث عقدت الجولتان السابقتان في أبو ظبي، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي، والتي تشمل مسألة الأراضي بشكل رئيسي.