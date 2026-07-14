كوادر سد الفرات تنهي صيانة مجموعة التوليد الأولى للمحطة الكهرومائية

IMG 20260714 224624 796 كوادر سد الفرات تنهي صيانة مجموعة التوليد الأولى للمحطة الكهرومائية

الرقة-سانا

أنهت الكوادر الهندسية والفنية التابعة للمؤسسة العامة لسد الفرات أعمال صيانة دورية للمجموعة الأولى في المحطة الكهرومائية، ضمن خطة الحفاظ على جاهزية وحدات التوليد ورفع موثوقيتها.

IMG 20260714 224624 869 كوادر سد الفرات تنهي صيانة مجموعة التوليد الأولى للمحطة الكهرومائية

وأوضحت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن أعمال الصيانة شملت المكونات الأساسية ومنظومات التحكم والمراقبة، إلى جانب تنفيذ الفحوصات الفنية والاختبارات التشغيلية للتحقق من كفاءة التجهيزات.

ولفتت الوزارة، إلى أنه بعد استكمال الصيانة واجتياز الاختبارات، تم إقلاع مجموعة التوليد الأولى وربطها بالشبكة بنجاح، ما عزز موثوقية التشغيل واستقرار الأداء ضمن منظومة التوليد الكهرومائي.

IMG 20260714 224625 579 كوادر سد الفرات تنهي صيانة مجموعة التوليد الأولى للمحطة الكهرومائية

وأشارت الوزارة، إلى أن المؤسسة تواصل تنفيذ خطط الصيانة الدورية والوقائية لجميع وحدات التوليد، بالاعتماد على خبرات كوادرها الوطنية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وإطالة العمر التشغيلي للمعدات.

ويؤدي السد دوراً محورياً في توليد الطاقة الكهربائية، وتنظيم الموارد المائية، وريّ مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

IMG 20260714 224625 389 كوادر سد الفرات تنهي صيانة مجموعة التوليد الأولى للمحطة الكهرومائية
IMG 20260714 224625 463 كوادر سد الفرات تنهي صيانة مجموعة التوليد الأولى للمحطة الكهرومائية
IMG 20260714 224625 679 كوادر سد الفرات تنهي صيانة مجموعة التوليد الأولى للمحطة الكهرومائية
IMG 20260714 224746 023 1 كوادر سد الفرات تنهي صيانة مجموعة التوليد الأولى للمحطة الكهرومائية
محافظ ريف دمشق: الزيادة النوعية خطوة تعبر عن رؤية وطنية وتكرّس الاهتمام بالكفاءات
مدير صندوق التنمية السوري: لا جهات مخولة بجمع التبرعات والتحويلات حصراً عبر الحسابات الرسمية
لجنة الطوارئ في دير الزور تعلن إيقاف عمل العبّارات المائية بشكل كامل جراء فيضان نهر الفرات
إصابة أربعة أشخاص في حادثي سير منفصلين بدمشق وريفها
مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية يطلع على عمل مديرية الشؤون السياسية في إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك