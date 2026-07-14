كوادر سد الفرات تنهي صيانة مجموعة التوليد الأولى للمحطة الكهرومائية

الرقة-سانا

أنهت الكوادر الهندسية والفنية التابعة للمؤسسة العامة لسد الفرات أعمال صيانة دورية للمجموعة الأولى في المحطة الكهرومائية، ضمن خطة الحفاظ على جاهزية وحدات التوليد ورفع موثوقيتها.

وأوضحت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن أعمال الصيانة شملت المكونات الأساسية ومنظومات التحكم والمراقبة، إلى جانب تنفيذ الفحوصات الفنية والاختبارات التشغيلية للتحقق من كفاءة التجهيزات.

ولفتت الوزارة، إلى أنه بعد استكمال الصيانة واجتياز الاختبارات، تم إقلاع مجموعة التوليد الأولى وربطها بالشبكة بنجاح، ما عزز موثوقية التشغيل واستقرار الأداء ضمن منظومة التوليد الكهرومائي.

وأشارت الوزارة، إلى أن المؤسسة تواصل تنفيذ خطط الصيانة الدورية والوقائية لجميع وحدات التوليد، بالاعتماد على خبرات كوادرها الوطنية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وإطالة العمر التشغيلي للمعدات.

ويؤدي السد دوراً محورياً في توليد الطاقة الكهربائية، وتنظيم الموارد المائية، وريّ مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.