هزة أرضية شعر بها بعض سكان الشمال السوري

هزة ارضية هزة أرضية شعر بها بعض سكان الشمال السوري

دمشق-سانا

سجلت محطات المركز الوطني للزلازل اليوم الثلاثاء الساعة 21:27 بالتوقيت المحلي، هزة أرضية قدرها 4.0 على مقياس ريختر، شمال غرب غازي عنتاب بحدود 37 كم، وشمال غرب حلب بنحو 106 كم.

وذكر المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الهزة شعر بها بعض سكان المنطقة في الشمال السوري، مبيناً أنها حدثت على منظومة صدع الأناضول الشرقي.

وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة تعود إلى الطبيعة التكتونية للمنطقة، التي تُعد من المناطق الزلزالية النشطة تاريخياً، حيث يتم تسجيل هزات ضعيفة إلى متوسطة الشدة بشكل مستمر، وقد تكون محسوسة من قبل السكان في بعض الأحيان.

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