مصرع 12 شخصاً في حرائق غابات في جنوب إسبانيا

مدريد-سانا

لقي 12 شخصاً مصرعهم في حرائق غابات اندلعت في محافظة ألميرية بإقليم الأندلس جنوب إسبانيا، فيما يواصل نحو 150 من رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على النيران.

ونقلت وكالة رويترز عن وكالة الطوارئ في الأندلس قولها: إن الحريق يعد من أكثر الحرائق تدميراً التي شهدتها المنطقة، فيما وصفه وزير الرئاسة والصحة والطوارئ في الإقليم أنطونيو سانث بأنه “مأساة غير مسبوقة”.

ويأتي الحريق بعد أيام من اندلاع حرائق واسعة في جنوب فرنسا، أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من أكثر من 20 بلدة وقرية قرب الحدود الإسبانية.

وأدت موجات الحر المبكرة التي شهدتها أوروبا الغربية خلال شهري أيار وحزيران إلى جفاف مساحات واسعة من الأراضي، ما زاد من خطر اندلاع حرائق الغابات، في حين تؤكد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن أوروبا تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل يفوق المتوسط العالمي بمرتين، الأمر الذي يزيد من احتمال تكرار موجات الحر وحرائق الغابات.