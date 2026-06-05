قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة 13 فلسطينياً في الضفة الغربية، فيما اقتحم مستوطنون بلدات عدة، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة بروقين غرب سلفيت، ومخيمي بلاطة، وعسكر الجديد، والمنطقة الشرقية ومنطقة المساكن الشعبية في نابلس، وبلدة الظاهرية في الخليل، واعتقلوا 13 فلسطينياً.

من جهة أخرى، يواصل مستوطنون إسرائيليون حراثة أراضي الفلسطينيين بمنطقة الجلاطية شرق بلدة إذنا غرب الخليل لليوم الثاني على التوالي، وأغلقوا بالسواتر الترابية والحجارة الطريق المؤدية إلى منطقة الجلاطية، ومنعوا الأهالي من الوصول إلى أراضيهم هناك، تمهيداً للاستيلاء عليها.

كما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين على الطريق المؤدية لقرية قصرة، وعلى فارق بلدة عقربا جنوب نابلس، وعند مفترق زعترة.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين منطقة برك سليمان السياحية بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، بحماية قوات الاحتلال التي منعت الفلسطينيين من دخول المنطقة.

وشهدت منطقة برك سليمان خلال الأيام الماضية تصعيداً في اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه، ومهاجمة المتنزهين الفلسطينيين في محاولة لترهيبهم ومنعهم من العودة مرة أخرى إلى المنطقة.

وكان قتل فلسطيني أمس، وأصيب 6، فيما اعتقل 16 آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية.