الإمارات تُدين استهداف ناقلة تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها في مضيق هرمز

أبو ظبي-سانا

أدانت الإمارات اليوم الإثنين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة “أدنوك” باستخدام طائرتين مسيّرتين، أثناء مرورها عبر مضيق هرمز.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان: “إن الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية”.

وشددت الوزارة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي، يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

وأكدت الوزارة ضرورة وقف إيران لاعتداءاتها، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

وكانت ناقلة نفط تعرضت أمس للإصابة بمقذوفات شمالي مدينة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.