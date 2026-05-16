الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس دولية

أنقرة-سانا
أعلنت الاستخبارات التركية اليوم السبت، تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح البلاد، وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين مختلفين، في عملية أمنية متزامنة شملت أربع ولايات تركية.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية قولها: إن جهاز الاستخبارات التركي تمكن، عقب عمليات رصد ومتابعة دقيقة، من تحديد هوية تسعة أشخاص لانتمائهم إلى شبكة التجسس.
وأوضحت المصادر أن العملية نُفذت في إطار تحقيق مشترك بين جهاز الاستخبارات والنيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، عبر فرق أمنية خاصة، حيث أسفرت المداهمات عن توقيف سبعة أشخاص بينهم متزعم الشبكة.
وأضافت: إن اثنين آخرين من أفراد الشبكة كانا موقوفين مسبقاً على خلفية قضايا جنائية أخرى.
وأحالت السلطات التركية الموقوفين إلى الجهات القضائية، فيما قررت الجهات المختصة توقيفهم جميعاً.
وكان جهاز الاستخبارات التركي، ألقى القبض، في شباط الماضي على شخصين لتورطهما بالعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.