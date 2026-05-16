الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس دولية

أنقرة-سانا ‏

أعلنت الاستخبارات التركية اليوم السبت، تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد ‏مصالح البلاد، وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين مختلفين، في عملية أمنية ‏متزامنة شملت أربع ولايات تركية.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية قولها: إن جهاز الاستخبارات التركي تمكن، ‏عقب عمليات رصد ومتابعة دقيقة، من تحديد هوية تسعة أشخاص لانتمائهم إلى شبكة ‏التجسس.‏

وأوضحت المصادر أن العملية نُفذت في إطار تحقيق مشترك بين جهاز الاستخبارات ‏والنيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، عبر فرق أمنية خاصة، حيث أسفرت ‏المداهمات عن توقيف سبعة أشخاص بينهم متزعم الشبكة.‏

وأضافت: إن اثنين آخرين من أفراد الشبكة كانا موقوفين مسبقاً على خلفية قضايا جنائية ‏أخرى.‏

وأحالت السلطات التركية الموقوفين إلى الجهات القضائية، فيما قررت الجهات المختصة ‏توقيفهم جميعاً.‏

وكان جهاز الاستخبارات التركي، ألقى القبض، في شباط الماضي على شخصين ‏لتورطهما بالعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.‏