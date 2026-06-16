الأرجنتين تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة محاربي الصحراء في المونديال

ميزوري/الولايات المتحدة-سانا‏

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يبدأ منتخب الأرجنتين حملة دفاعه عن لقب كأس العالم بمواجهة الجزائر في مواجهة قوية ‌‏تقام في الرابعة من فجر يوم غد الأربعاء، على استاد “كانساس سيتي” في الولايات ‌‏المتحدة الأمريكية، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة.‏

ويدخل المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم ثلاث مرات، منافسات البطولة بقيادة مدربه ‌‏ليونيل سكالوني، بهدف الحفاظ على لقبه الذي توج به في النسخة الماضية (قطر ‌‏‌‏2022).‏

وتتركز الأنظار في اللقاء على قائد الفريق ليونيل ميسي الذي يستعد لخوض نسخته ‌‏السادسة القياسية في تاريخ المونديال، والوصول إلى مباراته الدولية رقم 200 في مسيرته ‌‏الرياضية.‏

ويسعى منتخب “محاربي الصحراء” في عودته إلى النهائيات المونديالية للمرة الأولى منذ ‌‏عام 2014 والرابعة في تاريخه، إلى تحقيق نتيجة إيجابية تحت قيادة مديره الفني البوسني ‌‏فلاديمير بيتكوفيتش، معولاً على خبرة نجومه وفي مقدمتهم رياض محرز، لتكرار الإنجاز ‌‏التاريخي والتأهل إلى الأدوار المتقدمة.‏

ويدخل المنتخبان الأرجنتيني والجزائري هذه المواجهة من دون أي مواجهة رسمية مسجلة ‏تجمعهما قبل هذا اللقاء.‏

وتضم المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والجزائر كلاً من منتخبي الأردن والنمسا.‏