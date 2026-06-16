الأرجنتين تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة محاربي الصحراء في المونديال

ميزوري/الولايات المتحدة-سانا
يبدأ منتخب الأرجنتين حملة دفاعه عن لقب كأس العالم بمواجهة الجزائر في مواجهة قوية تقام في الرابعة من فجر يوم غد الأربعاء، على استاد “كانساس سيتي” في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة.
ويدخل المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم ثلاث مرات، منافسات البطولة بقيادة مدربه ليونيل سكالوني، بهدف الحفاظ على لقبه الذي توج به في النسخة الماضية (قطر 2022).
وتتركز الأنظار في اللقاء على قائد الفريق ليونيل ميسي الذي يستعد لخوض نسخته السادسة القياسية في تاريخ المونديال، والوصول إلى مباراته الدولية رقم 200 في مسيرته الرياضية.
ويسعى منتخب “محاربي الصحراء” في عودته إلى النهائيات المونديالية للمرة الأولى منذ عام 2014 والرابعة في تاريخه، إلى تحقيق نتيجة إيجابية تحت قيادة مديره الفني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، معولاً على خبرة نجومه وفي مقدمتهم رياض محرز، لتكرار الإنجاز التاريخي والتأهل إلى الأدوار المتقدمة.
ويدخل المنتخبان الأرجنتيني والجزائري هذه المواجهة من دون أي مواجهة رسمية مسجلة تجمعهما قبل هذا اللقاء.
وتضم المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والجزائر كلاً من منتخبي الأردن والنمسا.