مصرع شخصين جراء عواصف قوية ضربت شمال أوروبا

عواصم-سانا

لقي شخصان مصرعهما جراء عواصف قوية ضربت النرويج والسويد وفنلندا وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.

ونقلت فرانس برس عن الشرطة السويدية قولها: إن رجلاً توفي بالقرب من منتجع كونغسبيرغيت للتزلج وسط البلاد، جراء سقوط شجرة عليه، بينما أعلنت شركة إقليمية عن وفاة أحد موظفيها في حادث.

وتسببت العاصفة يوهانس بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 40 ألف منزل في السويد.

وأصدر المعهد السويدي للأرصاد الجوية تحذيرات من رياح عاتية في أجزاء واسعة من النصف الشمالي للبلاد مع وصول العاصفة.

وفي فنلندا أعلنت هيئة الإذاعة العامة عن انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 120 ألف منزل في البلاد.

وتوقفت حركة الطيران في مطار كيتيلا شمال فنلندا بعد أن تسببت رياح عاتية بدفع طائرة ركاب وطائرة أخرى أصغر منها نحو كتل الثلج التي تجمعت على جوانب المدرج.

ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم العواصف والتطرف المناخي في أوروبا، حيث تسهم زيادة حرارة المحيطات وانبعاثات الغازات الدفيئة في تعزيز قوة الأعاصير والعواصف وزيادة شدة الظواهر الجوية.