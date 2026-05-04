ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.612 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023 حتى اليوم الإثنين، إلى 72.612 قتيلاً، و172.457 جريحاً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إنّ شاباً فلسطينياً قتل اليوم، وأصيب آخرون بجروح مختلفة جراء قصف مسيرة إسرائيلية أرض أبو شعبان شمال مخيم البريج وسط القطاع.

فيما كانت مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية قتيلين اثنين و9 إصابات، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 832 قتيلاً، وإجمالي الإصابات إلى 2.354 جريح.

وبيّنت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وكان فلسطيني قتل صباح اليوم الإثنين برصاص قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

