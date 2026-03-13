قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان

الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وعدّتها انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الخارجية قولها في بيان اليوم الجمعة “على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية”.

وأكدت الوزارة موقف دولة قطر الثابت تجاه لبنان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز استقراره وازدهاره.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كثّف اعتداءاته الجوية ضد لبنان خلال الأيام الماضية، مستهدفاً مواقع مختلفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وطالت إحدى الغارات مبنى كلية العلوم بالجامعة اللبنانية.