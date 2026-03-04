إصابة ناقلة نفط قبالة سواحل الإمارات بحطام مقذوف مجهول

أبو ظبي-سانا

أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري إصابة ناقلة نفط قبالة سواحل دولة الإمارات اليوم الأربعاء، “بحطام مقذوف مجهول، في ظل التصعيد في المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران”.

ونقلت فرانس برس عن وكالة ” UKMTO ” البريطانية للأمن البحري قولها: “تعرضت ناقلة النفط لانفجار قوي، وعُثر على حطام ناتج عن مقذوف مجهول على سطحها”.

وحسب الوكالة البريطانية، “وقع الحادث على بعد عشرة أميال بحرية شرق مدينة الفجيرة”.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ السبت الماضي، بينما تصعّد طهران وتيرة هجماتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.