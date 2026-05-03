غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان

بيروت-سانا

استهدف طيران العدو الإسرائيلي، اليوم الأحد، بسلسلة من الغارات الجوية عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارات طالت بلدات صريفا، وجبال البطم في قضاء صور، إضافة إلى زوطر الشرقية، وبساتين القليلة، وسهل المنصوري، كما تعرضت بلدتا فرون، والغندورية لقصف مدفعي.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت استراحة بين بلدتي جرجوع، وعربصاليم، ما أدى إلى تدميرها كما تعرضت مناطق محيط المنصوري والقليلة وتلال مجدل زون لقصف مدفعي، فيما استهدفت غارة جوية بلدة بريقع.

ونفذ الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري، ترافقت مع قصف مدفعي طال البلدة ومحيطها في قضاء صور، إلى جانب غارة أخرى استهدفت خراج الريحان الزغرين في منطقة جزين.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 2659 قتيلاً.