إصابة تسعة فلسطينيين باعتداء لمستوطنين إسرائيليين في نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب تسعة فلسطينيين اليوم الأحد، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن مستوطنين اعتدوا بحماية قوات الاحتلال على الفلسطينيين في بلدة دير الحطب شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة تسعة منهم.

كما أضرم مستوطنون النار في عدد من منازل ومركبات الفلسطينيين، وسط إجراءات مشددة من قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام بشكل عشوائي.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصاعد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون وقوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وسط إدانات محلية ودعوات لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات.

