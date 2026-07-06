عقوبات بريطانية على علماء روس للاشتباه بضلوعهم في هجمات كيميائية

لندن-سانا

أعلنت بريطانيا اليوم الإثنين فرض عقوبات على سبعة علماء روس ومركزين بحثيين، للاشتباه بتورطهم في تطوير أسلحة كيميائية استخدمت في هجومين أحدهما بغاز الأعصاب “نوفيتشوك” استهدف الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنكلترا عام 2018، والثاني بمادة يُعتقد أنها تسببت بوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في سيبيريا عام 2024.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية البريطانية قولها في بيان: “تستهدف هذه الإجراءات الجديدة بشكل مباشر مركزين رائدين للأبحاث وأفراداً رئيسيين متورطين في تطوير وإنتاج مواد كيميائية سامة بينهم مديرون وخبراء فنيون في المركزين”.

وشملت العقوبات معهد “إس سي سيغنال” الروسي الحكومي للأبحاث العلمية، ومعهد “جي إن 3 في إم” للأبحاث والاختبارات العلمية في مجال الطب العسكري.

وأوضحت الخارجية أن لندن فرضت حتى الآن عقوبات على أكثر من 3400 فرد ومنظمة في خضم الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: إن “استخدام روسيا المتكرر للأسلحة الكيميائية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للأمن العالمي”.

وجاء إعلان العقوبات قبيل قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي تبدأ غداً الثلاثاء في أنقرة، ويرتقب أن تُركز على الحرب في أوكرانيا.

وفرضت بريطانيا في 16 حزيران الماضي، عقوبات جديدة على روسيا استهدفت بنكاً ‏وشبكة مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية، إضافةً إلى عشرات السفن ‏التابعة لما يعرف بأسطول الظل التابع لموسكو.

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