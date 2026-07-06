لبنان يقدر الأضرار المباشرة للعدوان الإسرائيلي بـ4 مليارات دولار

بيروت-سانا



أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص اليوم الإثنين، أن الأضرار المادية المباشرة للعدوان الإسرائيلي على بلاده تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وفق تقديرات أولية لا تشمل الخسائر الاقتصادية والأضرار غير المباشرة.



ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن مرقص قوله عقب الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام: إن “الاجتماع ناقش عودة أهالي الجنوب، وإعادة الإعمار، وقدّر الأضرار الأولية المباشرة المادية للحرب بـ 4 مليارات دولار”.



وتناول الاجتماع بحسب مرقص، “البحث في نتائج الجولات الميدانية التي قام بها الوزراء إلى القرى والبلدات الجنوبية، حيث جرى بحث السبل الكفيلة بتعزيز عودة الأهالي إلى قراهم، وتأمين إيوائهم على النحو المناسب والسليم”.



كما تطرق المجتمعون إلى دعم احتياجات البلديات والقطاعات الاقتصادية المحلية بما يسهم في تعزيز هذه العودة، تمهيداً لإطلاق ورشة إعادة الإعمار.



ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته اليومية لاتفاق الإطار الموقع مع بيروت حيث قتل اليوم الإثنين أربعة أشخاص بينهم سوري، جراء غارة بمسيرة استهدفت بلدة النبطية.