الخارجية الفلسطينية ترحب بالبيان المشترك لرئاسة مؤتمر حل الدولتين

القدس المحتلة-سانا

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد في نيويورك أمس، معربة عن تقديرها العميق للسعودية وفرنسا على جهودهما في تعزيز الاعتراف بدولة فلسطين وحشد أوسع إجماع دولي على إعلان نيويورك الأممي.

وأعربت الخارجية في بيان اليوم عن شكرها لجميع الدول التي شاركت في أعمال المؤتمر وعبرت عن مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني والتزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أعربت عن شكرها للدول التي اعتمدت إعلان نيويورك والاعتراف بدولة فلسطين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية جميع الدول بسرعة التوقيع على الإعلان واعتماده، بما يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ جميع البنود الواردة في إعلان نيويورك والبيان المشترك، بما يشمل تمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها قطاع غزة، حمايةً لحل الدولتين، وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

ورسّخ مؤتمر “حل الدولتين” الذي عُقد برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم أمس الاعتراف بدولة فلسطين، ودعا إلى ضرورة انتقال المجتمع الدولي من الأقوال إلى الأفعال، ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإنهاء المأساة الإنسانية فيه، وتوحيده مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.