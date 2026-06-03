وزير الخارجية الإماراتي: أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج العربي

هانف 860x482 1 وزير الخارجية الإماراتي: أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج العربي

أبو ظبي-سانا‏

أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء عن إدانة ‏بلاده للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، ‏مشدداً على أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول الخليج العربي.‏
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن عبد الله بن زايد أعرب في اتصال هاتفي مع ‏نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح عن تضامن الإمارات الكامل مع دولة ‏الكويت، ودعمها المطلق لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها ‏وحماية شعبها والمقيمين على أرضها.‏
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وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن العدوان الذي استهدف أيضاً المقار والبعثات ‏الدبلوماسية، يشكل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، وتصعيداً خطيراً ‏يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.‏
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وقتل شخص وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم، جراء اعتداء إيراني استهدف مطار ‏الكويت الدولي.

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