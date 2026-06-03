وزير الخارجية الإماراتي: أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج العربي

أبو ظبي-سانا
أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، مشدداً على أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول الخليج العربي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن عبد الله بن زايد أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح عن تضامن الإمارات الكامل مع دولة الكويت، ودعمها المطلق لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن العدوان الذي استهدف أيضاً المقار والبعثات الدبلوماسية، يشكل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وقتل شخص وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم، جراء اعتداء إيراني استهدف مطار الكويت الدولي.