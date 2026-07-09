الجودة والاعتمادية تحدد موعد المقابلة للامتحان الطبي الوطني الموحد ‌‏2026‏

‏دمشق-سانا

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‏حددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث ‏العلمي، موعد المقابلة للامتحان الطبي الوطني الموحد لحملة الإجازات غير ‏السورية (الدورة الأولى – 2026)، في 27 و28 و29 و30 من تموز ‏الجاري.‏

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‏وبينت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الخميس، أن المقابلات تبدأ يومياً ‏عند الساعة التاسعة صباحاً في قسم الباطنية بمشفى المواساة الجامعي ‏بدمشق، وتشمل محاورها الباطنية، والجراحة، والأطفال، والنسائية والتوليد.‏

ووفق الهيئة تبدأ فترة التسجيل الإلكتروني لامتحان المقابلات من 12 ‏الشهر الجاري وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته، عبر الموقع الإلكتروني ‏للهيئة، مشيرة إلى أن رسوم الامتحان تبلغ 350 ليرة سورية جديدة للمرة ‏الأولى، و500 ليرة سورية جديدة للمعيدين.‏

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‏وشددت الهيئة، على أنه لا يحق دخول امتحان المقابلة إلا بعد النجاح في ‏الامتحان الكتابي، مع إمكانية احتفاظ المتقدم بنتيجة الامتحان في حال ‏الرسوب في المقابلة لمدة أربع سنوات، مشيرةً إلى أن الوثائق المطلوبة ‏تقتصر على إشعار تسديد رسوم الامتحان.‏

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وكانت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث ‏العلمي، أعلنت في 5 تموز الجاري، نتائج الاعتراضات على نتائج الامتحان ‏الكتابي للامتحان الوطني الطبي الموحد – الدورة الأولى 2026.‏