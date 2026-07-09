الجودة والاعتمادية تحدد موعد المقابلة للامتحان الطبي الوطني الموحد ‌‏2026‏

دمشق-سانا
حددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد المقابلة للامتحان الطبي الوطني الموحد لحملة الإجازات غير السورية (الدورة الأولى – 2026)، في 27 و28 و29 و30 من تموز الجاري.
وبينت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الخميس، أن المقابلات تبدأ يومياً عند الساعة التاسعة صباحاً في قسم الباطنية بمشفى المواساة الجامعي بدمشق، وتشمل محاورها الباطنية، والجراحة، والأطفال، والنسائية والتوليد.
ووفق الهيئة تبدأ فترة التسجيل الإلكتروني لامتحان المقابلات من 12 الشهر الجاري وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مشيرة إلى أن رسوم الامتحان تبلغ 350 ليرة سورية جديدة للمرة الأولى، و500 ليرة سورية جديدة للمعيدين.
وشددت الهيئة، على أنه لا يحق دخول امتحان المقابلة إلا بعد النجاح في الامتحان الكتابي، مع إمكانية احتفاظ المتقدم بنتيجة الامتحان في حال الرسوب في المقابلة لمدة أربع سنوات، مشيرةً إلى أن الوثائق المطلوبة تقتصر على إشعار تسديد رسوم الامتحان.
وكانت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت في 5 تموز الجاري، نتائج الاعتراضات على نتائج الامتحان الكتابي للامتحان الوطني الطبي الموحد – الدورة الأولى 2026.