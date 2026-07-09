سوريا تشارك في جنيف باجتماعات ‌‏جمعيات الدول الأعضاء بمنظمة ‏”‏WIPO‏” ‏

جنيف-سانا
شارك وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، برئاسة معاونة وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية رشا كركوكي، بأعمال الاجتماعات الثامنة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية”WIPO”، وذلك بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية.
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن الوفد السوري استعرض خلال كلمته رؤية سوريا الاقتصادية الجديدة التي تضع رأس المال الفكري في صميم جهود التنمية وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الملكية الفكرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار الوفد إلى أبرز الإجراءات المنفذة خلال العام الماضي، وفي مقدمتها ارتفاع طلبات حماية الملكية التجارية والصناعية على المستويين المحلي والدولي، وإعادة تأهيل المكتب الوطني للملكية الفكرية وتطوير خدماته، إلى جانب بناء منظومة إلكترونية متكاملة وتحديث بيئة العمل.
كما استعرض الوفد جهود تحديث التشريعات الناظمة للملكية الفكرية بما ينسجم مع المستجدات الدولية، ولا سيما في مجالات المؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
وأكد الوفد في ختام كلمته أهمية تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات ضمن المنظومة الدولية للملكية الفكرية، مشدداً على أن دعم الابتكار وحماية حقوق المبدعين يشكلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي مستدام وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وضم الوفد السوري مدير حماية الملكية التجارية والصناعية عبد المجيد العبدو والبعثة السورية الدائمة في جنيف.
وكانت أعمال اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في”WIPO” انطلقت في 7 تموز الجاري وتستمر حتى 15 منه.