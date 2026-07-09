سوريا تشارك في جنيف باجتماعات ‌‏جمعيات الدول الأعضاء بمنظمة ‏”‏WIPO‏” ‏

جنيف-سانا ‏

شارك وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، برئاسة معاونة وزير الاقتصاد ‏والصناعة لشؤون التجارة الداخلية رشا كركوكي، بأعمال الاجتماعات ‌‏الثامنة ‏والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية”‏WIPO‏”، ‏وذلك بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية. ‏

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن الوفد ‏السوري استعرض خلال كلمته رؤية سوريا الاقتصادية الجديدة التي تضع رأس ‏المال الفكري في صميم جهود التنمية وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الملكية الفكرية ‏تمثل ركيزة أساسية لدعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد الوطني. ‏

وأشار الوفد إلى أبرز الإجراءات المنفذة خلال العام الماضي، وفي مقدمتها ارتفاع ‏طلبات حماية الملكية التجارية والصناعية على المستويين المحلي والدولي، وإعادة ‏تأهيل المكتب الوطني للملكية الفكرية وتطوير خدماته، إلى جانب بناء منظومة ‏إلكترونية متكاملة وتحديث بيئة العمل. ‏

كما استعرض الوفد جهود تحديث التشريعات الناظمة للملكية الفكرية بما ينسجم مع ‏المستجدات الدولية، ولا سيما في مجالات المؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج ‏الصناعية. ‏

وأكد الوفد في ختام كلمته أهمية تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات ضمن ‏المنظومة الدولية للملكية الفكرية، مشدداً على أن دعم الابتكار وحماية حقوق ‏المبدعين يشكلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي مستدام وتعزيز تنافسية ‏المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. ‏

وضم الوفد السوري مدير حماية الملكية التجارية والصناعية عبد المجيد العبدو ‏والبعثة السورية ‏الدائمة في جنيف. ‏

وكانت أعمال اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في”‏WIPO‏” انطلقت في 7 تموز ‏الجاري وتستمر حتى 15 منه.‏