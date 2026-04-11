قطر تعلن استئناف أنشطتها البحرية بشكل كامل غداً

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة المواصلات القطرية استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط والسفن، وذلك اعتباراً من صباح يوم غد الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” نقلاً عن بيان للوزارة اليوم السبت، أنه سيتم السماح للوسائط البحرية والسفن بالإبحار خلال الفترة الممتدة من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، فيما يُسمح للسفن الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط الصيد البحري بالإبحار على مدار اليوم، مشددة على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة البحرية.

وكانت الوزارة أكدت في تعميم سابق ضرورة التزام المرخص لهم بممارسة الأنشطة البحرية بمبادئ الشفافية والامتثال للتشريعات النافذة، وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لفرض أي زيادات غير مبررة.

وأغلقت طهران مضيق هرمز عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، ولم تسمح إلا بمرور عدد محدود من السفن، ومن المقرر أن يكون ملف المضيق أحد أبرز محاور المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتي انطلقت اليوم السبت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين.