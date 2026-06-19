النرويج تعتزم حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أوسلو-سانا‏

أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة عزمها إقرار قانون يحظر على مواطنيها ‌‏وشركاتها تداول أو تجارة السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية ‏المقامة على ‏الأراضي الفلسطينية المحتلة.‏

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي قوله في بيان: “ينبغي ألا ‏يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تسهم في استمرار النشاط الاستيطاني ‏الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو أن يدعموها”.‏

ويتضمن مشروع القانون المقترح، والمرجح إقراره من قبل البرلمان النرويجي، حظراً ‏واسعاً على عمليات استيراد وتصدير السلع مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في ‏الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يحظر التشريع الجديد المعاملات العقارية المرتبطة بها، ‏حيث تم تحديد الـ 19 من أيلول المقبل موعداً نهائياً للتشاور بشأن مشروع القانون.‏

ويأتي هذا المشروع امتداداً للتطور في موقف أوسلو، التي اعترفت رسمياً ‏بالدولة ‏الفلسطينية عام 2024، في خطوة هدفت إلى كسر جمود المواقف الأوروبية تجاه ‏الحقوق ‏الفلسطينية، حيث تستند النرويج إلى القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس ‏الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2334، والتي تؤكد أن جميع الأنشطة ‏الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ‏الشرقية، غير قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق ‏السلام.‏