القوات الجوية الأمريكية تخطط لشراء 5 طائرات استطلاع إضافية

واشنطن-سانا

أعلن وزير سلاح الجو الأمريكي تروي مينك أن القوات الجوية الأمريكية تخطط لشراء خمس طائرات استطلاع إضافية من طراز بوينغ إي-7إيه ويدجتيل، إلى جانب نموذجين أوليين تم التعاقد عليهما سابقاً.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن مينك، قوله خلال جلسة أمام لجنة فرعية في مجلس النواب: إن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج تعزيز قدرات نظام الإنذار المبكر والتحكم الجوي.

وكانت الشكوك قد أُثيرت حول مستقبل هذا البرنامج العام الماضي، بعدما تراجعت وزارة الحرب الأمريكية عن خطط لشراء 26 طائرة من الطراز نفسه، بهدف استبدال أسطولها القديم العائد إلى حقبة الحرب الباردة.

كما أدى هذا التراجع إلى قيام حلف شمال الأطلسي بإلغاء خططه لشراء ست طائرات من هذا النوع.

ويعتمد طراز “إي-7إيه” على هيكل طائرة بوينغ 737، ويُستخدم في مهام المراقبة الجوية والإنذار المبكر، ما يجعله عنصراً مهماً في منظومات الدفاع الجوي الحديثة.