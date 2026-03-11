عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر

مسقط-سانا

أعلن مصدر أمني في سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال مدينة الدقم.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن المصدر الأمني قوله: “تم إسقاط طائرة مسيّرة فيما سقطت أخرى في البحر، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية”، مؤكداً استنكار سلطنة عُمان وإدانتها لعمليات الاستهداف المستمرة، وأنّها تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد، وسلامة القاطنين عليها.

وتشن الولايات المتحدة، وإسرائيل منذ الـ 28 من شباط الماضي هجمات متواصلة على إيران، التي ردت بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، كما قامت بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول عربية وإقليمية في المنطقة.

