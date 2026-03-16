استئنافٌ تدريجيٌ لبعض الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي

أبوظبي-سانا

أعلنت هيئة دبي للطيران المدني، اليوم الإثنين، عن استئنافٍ تدريجي للرحلات من وإلى مطار دبي الدولي، وذلك بعد التعليق المؤقت الذي جرى اتخاذه كإجراء احترازي في وقت سابق.

ونقلت وكالة “وام” الإماراتية للأنباء عن الهيئة قولها: إنّه جرى استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي بشكل تدريجي إلى بعض الوجهات، ونصحت المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم.

وكانت هيئة الطيران علّقت، في وقت سابق اليوم، جميع رحلات الذهاب والإياب في مطار دبي كإجراء احترازي لضمان سلامة جميع المسافرين والموظفين، وذلك بعد استهدافه بطائرة مسيرة وتضرر أحد خزانات الوقود دون تسجيل أيّ إصابات.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية.