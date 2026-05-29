الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل ويمنع المصلين من دخوله

القدس المحتلة-سانا

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية حتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرته.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن القائم بأعمال مدير الحرم الإبراهيمي همام أبو مرخية قوله: إن قوات الاحتلال شددت أيضاً إجراءاتها العسكرية وأغلقت الحواجز والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم، معتبراً ذلك تعدياً على حرمة المكان واعتداء على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة.

من جهتها، نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بالإجراء، واعتبرته انتهاكاً خطيراً لحرية العبادة، واستهدافاً للوضع الديني والتاريخي القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأكدت الوزارة أن إغلاق الحرم يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة وحرية العبادة، محذرة من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة في محيط الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، وسط انتهاكات متكررة تطال المصلين وسكان المنطقة، في إطار سياسة التضييق على الفلسطينيين.