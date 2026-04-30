ترامب ينتقد مجدداً المستشار الألماني ويدعوه للتركيز على أوضاع بلاده

واشنطن-سانا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً اليوم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، معتبراً أنه ينبغي عليه التركيز على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وقضاء وقت أقل بـ”التدخل” في ملف إيران.

وقال ترامب اليوم الخميس في منشور على منصة “تروث سوشال” إن على المستشار الألماني “قضاء وقت أطول في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإصلاح أوضاع بلاده المتدهورة، وخصوصاً في مجالي الهجرة والطاقة، ووقت أقل في التدخل في جهود مواجهة التهديد النووي الإيراني”.

وأضاف: إن هذا النهج “سيجعل العالم، بما في ذلك ألمانيا، أكثر أماناً”.

وكان ترامب انتقد أمس الأربعاء تصريحات ميرتس بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، قائلاً إن الأخير “لا يعرف عما يتحدث” فيما يتعلق بملف البرنامج النووي الإيراني.

وتواصل الولايات المتحدة تشديد ضغوطها على إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” استمرار عملياتها المرتبطة بمراقبة الملاحة، بما في ذلك إعادة عدد من السفن إلى موانئها، في إطار ما وصفته بتعزيز أمن الممرات البحرية الحيوية.