قطر تدين العملية البرية الواسعة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة

الدوحة-سانا

أدانت قطر، بأشد العبارات، العملية البرية الواسعة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على غزة، معتبرة أنها تمثل امتداداً لحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي.

وحذّرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم من أن الاحتلال الإسرائيلي “يسعى إلى تقويض فرص السلام في المنطقة، من خلال خطط ممنهجة تشكّل خطراً على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الوحشية على غزة، وسياساته الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية القائمة على منطق الاستعلاء والاعتداء والغدر، ما يتطلب تضامناً دولياً حاسماً لإجباره على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية”.

وجدّدت الوزارة، موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي البدء بحملة برية واسعة لإعادة احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها، وذلك استكمالاً للحرب التي يشنها على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمار هائل.