الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 6 طائرات إيرانية مسيرة شرق البلاد.

ونقلت وكالة “واس” الرسمية عن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي قوله: إنه تم اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في المنطقة الشرقية.

وكانت الدفاع السعودية أعلنت، أمس الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 13 مسيرة إيرانية في أجواء البلاد.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها السعودية، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.