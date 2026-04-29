المجلس العسكري في مالي يعلن السيطرة على الأوضاع في البلاد بعد الهجمات المسلحة

باماكو-سانا

أكد رئيس المجلس العسكري في مالي، أسيمي غويتا، أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على البلاد، وذلك عقب سلسلة هجمات مسلحة غير مسبوقة، استهدفت مواقع استراتيجية خلال الأيام الماضية.

ونقلت فرانس برس عن غويتا قوله في خطاب متلفز مساء أمس الثلاثاء: إن “الإجراءات الأمنية تعززت، والوضع تحت السيطرة”، مضيفاً: إن عمليات التمشيط والبحث وجمع المعلومات وتأمين المناطق متواصلة”، ودعا السكان إلى عدم الانجرار نحو “الانقسام”.

وتصاعدت الهجمات الميدانية التي شنها مسلحون متحالفون من تنظيم القاعدة وحركة الطوارق في مناطق عدة شمال مالي منذ يوم السبت الماضي، حيث أدت الهجمات إلى مقتل وزير الدفاع في مقر إقامته في كاتي، وفق ما أعلنته الحكومة المالية يوم الأحد، كما بلغت حصيلة الضحايا جراء الهجمات 23 شخصاً من المدنيين والعسكريين.