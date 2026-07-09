الاتحاد البرتغالي يتجه للتعاقد مع جورجي جيسوس لتدريب المنتخب

لشبونة-سانا

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يتجه للتعاقد مع المدرب المخضرم جورجي جيسوس، ليخلف الإسباني روبرتو مارتينيث في قيادة المنتخب الأول.

وذكرت تقارير برتغالية أن رئيس الاتحاد بيدرو بروينسا سيجتمع مع جيسوس خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، الذي يُرجّح أن يفضي إلى عقد يمتد حتى عام 2030.

ويمتلك جيسوس، البالغ من العمر 71 عاماً، مسيرة تدريبية ثرية أشرف خلالها على عدد من الأندية الكبرى، أبرزها بنفيكا وفلامينغو وفنربهتشه والهلال والنصر.

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أعلن، اليوم الأربعاء، انتهاء عقد المدرب روبرتو مارتينيث، عقب خروج المنتخب من دور الـ16 في كأس العالم.