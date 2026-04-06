الملك الأردني يجدد التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

عمان-سانا

جدد الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم الإثنين، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تأكيده على أهمية وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.

وذكرت وكالة بترا أن الملك الأردني أكد ضرورة احترام سيادة الدول، منبهاً إلى خطورة إطالة أمد الصراع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم.

كما حذر من استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.

وكان الملك عبد الله، أكد يوم الخميس الماضي ضرورة حشد جهد عربي ودولي فاعل يفضي إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية، لافتاً إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك للتعامل مع التبعات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية.