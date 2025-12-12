غوتيريش يدين التوسع الاستيطاني ويحذّر من هشاشة الوضع في غزة

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن غوتيريش قوله خلال تقرير صدر اليوم: “إن عام 2025 شهد أكبر توسّع في المخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي”، مؤكداً أن جميع المستوطنات غير قانونية وباطلة ولاغية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال الأمين العام: “إنه يشعر بقلق بالغ إزاء هشاشة الوضع الأمني في غزة واستمرار العنف الذي يهدد وقف إطلاق النار”، لافتاً أيضاً إلى أن الوضع الإنساني في غزة كارثي، بعد تضرر أكثر من 80 بالمئة من المباني السكنية والعامة، نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وندّد بتصاعد عنف المستوطنين الذي يتزايد بشكل خطير ويشتد خلال موسم قطف الزيتون، مشدداً على ضرورة ضمان المساءلة الكاملة عن أي جرائم فظيعة أو انتهاكات للقانون الدولي.

وتتواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين في الضفة الغربية، حيث اعتدى مستوطنون أمس بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على ممتلكات للفلسطينيين في عدد من مدن الضفة الغربية، في وقت يستمر فيه بالتوسع الاستيطاني من ضمنه مخططه الاستيطاني المسمى E1، والهادف إلى ربط مستوطنة إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، والرامي لفرض أمر واقع جديد على المدينة المقدسة.